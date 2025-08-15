РФ запустила несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Российская армия вечером пятницы, 15 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с Донецкого направления на север Запорожской, восток Днепропетровской областей еще около 21:40.
А уже по состоянию на 23:20 известно, что "Шахеды" были зафиксированы на востоке Днепропетровской области, они двигались курсом на север. Также группа дронов двигалась и в сторону Донецкой области.
Обновлено в 23:50
Сейчас несколько групп дронов также зафиксировано в Луганской области, они движутся на север Донецкой области.
Обновлено в 23:35
Воздушные силы сообщили о запуске врагом дронов с Брянской обл. Они движутся на север Черниговской области.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Также сегодня ночью мониторинговые каналы сообщали о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.