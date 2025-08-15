РФ запустила несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с Донецкого направления на север Запорожской, восток Днепропетровской областей еще около 21:40.

А уже по состоянию на 23:20 известно, что "Шахеды" были зафиксированы на востоке Днепропетровской области, они двигались курсом на север. Также группа дронов двигалась и в сторону Донецкой области.

Обновлено в 23:50

Сейчас несколько групп дронов также зафиксировано в Луганской области, они движутся на север Донецкой области.

Обновлено в 23:35

Воздушные силы сообщили о запуске врагом дронов с Брянской обл. Они движутся на север Черниговской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

