RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

РФ запустила несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Иллюстративное фото: РФ запустила несколько групп "Шахедов" 15 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером пятницы, 15 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с Донецкого направления на север Запорожской, восток Днепропетровской областей еще около 21:40.

А уже по состоянию на 23:20 известно, что "Шахеды" были зафиксированы на востоке Днепропетровской области, они двигались курсом на север. Также группа дронов двигалась и в сторону Донецкой области.

Обновлено в 23:50

Сейчас несколько групп дронов также зафиксировано в Луганской области, они движутся на север Донецкой области.

Обновлено в 23:35

Воздушные силы сообщили о запуске врагом дронов с Брянской обл. Они движутся на север Черниговской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Также сегодня ночью мониторинговые каналы сообщали о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.

Читайте РБК-Украина в Google News