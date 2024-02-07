РФ запускала баллистические ракеты КНДР против Украины девять раз, - США в ООН

"Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, подрывающие многолетние обязательства согласно резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности", - сказал Вуд.

Посол США также отметил, что Россия - единственный агрессор в этой войне и только Москва может закончить ее сегодня.

"Однако даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН", - отметил Вуд.

Поставки оружия КНДР в Россию

Северная Корея является союзником России в войне против Украины и оказывает агрессору военную помощь.

В конце сентября западные СМИ сообщили, что Пхеньян поставляет Москве 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша".

В ноябре журналисты западных изданий сообщали о передаче Пхеньяном российским военным миллиона артиллерийских снарядов.

В декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия закупила у КНДР баллистические ракеты с ударной дальностью до 900 километров. По его словам, их уже использовали для ударов по Украине.

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