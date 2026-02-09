РФ запускает производство боеприпасов для FPV-дронов: почему это плохо

Российский оборонно-промышленный комплекс сообщил о начале серийного производства боеприпасов "Капля", предназначенных для применения с FPV-дронами.

Разработка ориентирована на поражение бронетехники с верхней полусферы и основана на принципе ударного ядра (EFP).

Такая схема позволяет обходить металлические решетки и противодроновые тенты, которые используются для дополнительной защиты техники.

В пропагандистских материалах боеприпас демонстрируется как готовый логистический продукт, интегрированный в систему снабжения подразделений.

Это свидетельствует о переходе от кустарного изготовления к централизованному промышленному выпуску.

Оценки угрозы и параметры боеголовки

Украинские эксперты рассматривают появление подобных изделий как серьезный вызов.

Оборонный аналитик Андрей Тарасенко отметил, что заводская боеголовка такого типа диаметром около 150 миллиметров может пробивать более 100 миллиметров брони.

Унификация вооружения для FPV-флотов

Наряду с противотанковыми решениями демонстрируются и другие стандартизированные нагрузки для дронов, включая осколочные боеприпасы массой около 1,7 кг и тяжелые термобарические части весом до 4 кг.

Переход к промышленным масштабам производства указывает на стремление упростить подготовку операторов FPV и техническое обслуживание беспилотников непосредственно в зоне боевых действий.