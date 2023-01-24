РФ вместо россиян хочет мобилизовывать депортированных украинцев и трудовых мигрантов, - ЦНС

"Любые тезисы Кремль обычно вбрасывает через причастных людей, а затем эти тезисы подхватывают информационные приспешники врага. Так, накануне предложение мобилизовать всех мигрантов, получивших паспорт РФ, официально озвучил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин", - говорится в сообщении ЦНС.

Однако, по данным Центра, речь идет также о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий Украины. Это одна из причин принудительной паспортизации украинцев, депортированных или остающихся в захваченных районах. Кроме того, об этом свидетельствует принятое правительством РФ решение о выдаче российских паспортов по месту жительства.

"Заявление Бастрыкина откровенно нацистское, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", - отметили в ЦНС.

Вместе с этим заявлением пропагандистские телеграм-каналы распространяют материалы, которые усиливают ксенофобские настроения относительно мигрантов из данных стран как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом паразитирующих на "русских". По данным кремлевских социологов и аналитиков, такие предложения положительно воспринимаются россиянами, среди которых растет возмущение новой волной мобилизации в стране.

"Центр национального сопротивления информирует, если вы или ваши друзья и родственники проживаете на временно оккупированных территориях, или же вы депортированы в РФ, россияне могут использовать вас в войне против Украины, принудительно мобилизовав. Если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях, обращайтесь на горячую линию проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - отмечает Центр национального сопротивления.

Кроме того, ЦНС призывает внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на захваченных территориях, поделиться этой информацией.

"Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления", - уверяет ЦНС.