В НАТО заявили о необходимости ударов по России в случае ее атаки

Североатлантический альянс поступит разумно, если в случае нападения России нанесет удары по ее пусковым установкам. Но страны НАТО не будут атаковать первыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в ходе дискуссии в European Policy Centre .

Он отметил, что странам НАТО необходимо инвестировать больше в противовоздушную оборону, а также дальнобойные возможности на фоне угрозы со стороны России. По словам Бауэра, он очень рад, что в НАТО подняли вопрос дальнобойности.

"Я имею в виду, что ранее идея заключалась в том, что мы - оборонительный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (речь о ракетах - ред.), которые прилетят к нам. Но разумнее не только это делать, но и атаковать "стрелка", который находится в России, если Россия нападет на нас", - объяснил генерал.

Он подчеркнул, что странам НАТО необходимо уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по странам Альянса.

"И, конечно, поскольку мы являемся оборонительным союзом, нам придется принять на себя первый удар", - уточнил он.