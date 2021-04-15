РФ закриває частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна має права регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що рішення РФ закрити частину акваторію Чорного моря є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН по морському праву. Згідно з Конвенцією, Росія не повинна заважати або перешкоджати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

"На тлі нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суші, Росія пішла на посилення ескалації в море. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що поведінка Росії вказує на відсутність яких-небудь намірів відмовитися від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

"Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні", - додали у відомстві.