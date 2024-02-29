Госдеп США отреагировал на угрозы Путина о применении ядерного оружия

США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", - отметил Миллер.

По его словам, такие заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием являются недопустимыми.

"Мы общались в прошлом приватно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", - добавил спикер.

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США продолжают внимательно следить за ситуацией.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ.

Глава Кремля, в частности, начал хвастаться оружием, которое есть у России, в том числе и ракетами, способными нести ядерный заряд.

Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров.

Более детально о том оружии, которое Путин упоминал в своей речи, - в материале РБК-Украина.