ua en ru
Пн, 09 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Путина фантазируют о "буферной зоне" на Днепропетровщине: в ЦПД отреагировали

Понедельник 09 июня 2025 13:17
UA EN RU
У Путина фантазируют о "буферной зоне" на Днепропетровщине: в ЦПД отреагировали Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кремле заявили о якобы продвижении армии РФ в Днепропетровскую область. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту выдумку.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Информация о якобы наступлении российских войск на Днепропетровскую область не соответствует действительности.

По его словам, российские заявления, в том числе и комментарии пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова, являются очередной информационной провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью.

"По состоянию на утро 9 июня, вся информация россиян, включая заявления Пескова, об их наступлении на Днепропетровщине - не соответствует действительности", - подчеркнул Коваленко.

Фейковое "наступление" россиян на Днепропетровщину

В России не впервые заявляют о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.

Еще в мае 2025 года там сообщали, будто войска РФ пересекли административную границу с Донецкой областью возле Новониколаевки. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак тогда подчеркнул, что это очередной фейк, направленный на дестабилизацию.

Уже 8 июня в России сновазаговорили о "наступлении" на Днепропетровщину. Представитель Генштаба Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина опроверг эти заявления, назвав их дезинформацией.

Данные карты DeepState также не подтверждают выход армии РФ на административную границу области.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине
Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам