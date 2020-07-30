У РФ затримали моряка Чорноморського флоту, який нібито шпигував на Україну

В окупованому Росією Севастополі Федеральна служба безпеки РФ затримала військовослужбовця Чорноморського флоту Російської Федерації. Йому закидають шпигунство на Україну.

Про це повідомляє прес-служба ФСБ.

Так, військового затримали за підозрою у державній зраді.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - зазначено в повідомленні.

При цьому подробиці російське відомство не розкриває. Разом з тим зазначено, що кримінальна справа відкрита за статтею 275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада).

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що колишнього українського футболіста Василя Василенка заарештували в Росії у справі про шпигунство на користь України.

Як писало РБК-Україна, раніше в анексованому Криму Федеральна служба безпеки РФ затримала двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України.