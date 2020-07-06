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У Росії заарештували українського екс-футболіста у справі про шпигунство

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 16:19
У Росії заарештували українського екс-футболіста у справі про шпигунство
Фото: Василь Василенко (kpcdn.net)

Василенко знаходиться в одному з СІЗО Москви

Колишнього українського футболіста Василя Василенка заарештували в Росії у справі про шпигунство на користь України. Українець знаходиться в одному із слідчих ізоляторів Москви.

Про це повідомляє ТАСС.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому пред'явлено звинувачення", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що екс-футболіста заарештували в російській столиці ще в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ("Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів").

Навесні ж звинувачення перекваліфікували на шпигунство.

Відзначається, що про арешт стало відомо тільки зараз, оскільки Василенко не оскаржував ні одну з постанов про продовження арешту, як і сам факт утримання під вартою.

Крім того, в Міщанському суді Москви поінформували, що 19 червня постановою районного суду термін арешту Василенко продовжили до 24 вересня.

Підкреслимо, деталі кримінальної справи щодо підслідного містять гриф "секретно". Згідно з санкцією статті про шпигунство, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Василенко з 1992 по 2001 рік грав на позиції захисника в командах "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ). Він є громадянином України.

Нагадаємо, в анексованому Криму Федеральна служба безпеки РФ затримала двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь України.

Як писало РБК-Україна, Державний департамент США вимагає звільнити американця, засудженого в Росії за "шпигунство".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Російська Федераціяшпионажфутболист
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