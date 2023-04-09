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Почему россияне начали бросать в Бахмут элитные подразделения войск: ответ Череватого

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Бахмут, Воскресенье 09 апреля 2023 13:09
Почему россияне начали бросать в Бахмут элитные подразделения войск: ответ Череватого Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (podul ro)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"То, что там появились десантники, это не усиление. "Вагнер" получает очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии - десантников и мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении", - отметил он.

Череватый добавил, что российские подразделения десантников, которых отправляют в Бахмут, уже также понесли потери. Они были доукомплектованы мобилизованными.

По словам спикера, убитыми россияне теряют в Бахмуте ежесуточно около сотни человек. Кроме того, ранены и тяжелоранены.

"У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Это самая агрессивная группировка, "Вагнера" именно, проявлявшая наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они его потенциал теряют", - подчеркнул Череватый.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что РФ усиливает "вагнеровцев" в Бахмуте десантниками и бойцами регулярной армии.

При этом аналитики ISW считают, что в битве за Бахмут "вагнеровцы" потеряли свои лучшие подразделения.

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