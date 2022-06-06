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Зеленський про звільнення захисників Маріуполя: ГУР займається цим питанням

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 17:24
Зеленський про звільнення захисників Маріуполя: ГУР займається цим питанням Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Головне управління розвідки займається визволенням захисників Маріуполя з російського полону.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"ГУР повинен займатися цим питанням і повинен дати результат, а результат єдиний - повернути людей додому. Перша частина була - вивести людей живими, я вважаю, ГУР першу частину виконав. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому", - наголосив президент.

За його словами, співробітники ГУР є найкращими фахівцями у таких справах, тому на них можна розраховувати.

"Ми довіряємо їм, ми не можемо у них питати щодня: ну що там?", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисяч українських бійців з "Азовсталі".

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