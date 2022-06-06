Зеленський про звільнення захисників Маріуполя: ГУР займається цим питанням

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"ГУР повинен займатися цим питанням і повинен дати результат, а результат єдиний - повернути людей додому. Перша частина була - вивести людей живими, я вважаю, ГУР першу частину виконав. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому", - наголосив президент.

За його словами, співробітники ГУР є найкращими фахівцями у таких справах, тому на них можна розраховувати.

"Ми довіряємо їм, ми не можемо у них питати щодня: ну що там?", - зазначив Зеленський.