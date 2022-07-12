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Нарахували 24 лунки. Кім розповів подробиці ранкового обстрілу Миколаєва

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час ранкового обстрілу Миколаєва у вівторок, 12 липня, випустили по місту 19 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"На даний момент ідентифікували 19 ракет упереміш ракети зі "Смерчами". Усього 24 лунки у нас зараз по місту. На жаль, серйозно обстріляли місто: школа, лікарні. Всі живі, слава Богу. Решту відбудуємо", - розповів він.

Як повідомлялось, вранці 12 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

При цьому поранення отримали щонайменше 12 людей.

Нагадаємо, вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

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Миколаїв