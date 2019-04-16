У РФ винесли вирок норвежцю за збір даних про атомні субмарини

Московський міський суд (Росія) визнав норвежця Фруде Берга винним у шпигунстві і засудив до 14 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначено, що саме до такого строку його і просило засудити держзвинувачення.

Відзначається, що суд над Бергом, обвинуваченим у зборі даних про атомні підводні човни Росії, проходив у закритому режимі у зв'язку з наявністю у справі матеріалів з грифом "секретно".

Підкреслимо, адвокат підсудного Ілля Новіков повідомив журналістам, що засуджений не буде оскаржувати вирок Мосміськсуду і має намір просити про помилування.

"Ми не бачимо користі в оскарженні вироку. Берг заявив про намір попросити про помилування після того, як вирок набере законної сили", - сказав Новіков.

Нагадаємо, громадянина Норвегії Фруде Берга, заарештованого в Росії за підозрою у шпигунстві, звинуватили в зборі інформації про російські атомні підводні човни.

Відзначимо, 2 квітня у Москві почався суд у справі громадянина Норвегії. У прокуратурі повідомляли, що дані про кораблі Бергу передавав співробітник російського оборонного підприємства, за діями якого спостерігали спецслужби.

Також повідомлялося, що суд продовжив арешт обвинуваченого до 22 вересня. 63-річний Берг заперечував свою провину і наполягав на тому, що не цілком розумів, чим займався і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Його захисник Новіков підкреслював, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2017 року Лефортовський районний суд Москви (РФ) заарештував на два місяці громадянина Норвегії Фруде Берга, підозрюваного в шпигунстві.