В РФ вынесли приговор норвежцу за сбор данных об атомных субмаринах

Московский городской суд (Россия) признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщают российские СМИ.

Указано, что именно к такому сроку его и просило приговорить гособвинение.

Отмечается, что суд над Бергом, обвиняемым в сборе данных об атомных подлодках России, проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно".

Подчеркнем, адвокат подсудимого Илья Новиков сообщил журналистам, что осужденный не будет обжаловать приговор Мосгорсуда и намерен просить о помиловании.

"Мы не видим пользы в обжаловании приговора. Берг заявил о намерении попросить о помиловании после того, как приговор вступит в законную силу", - сказал Новиков.

Напомним, гражданина Норвегии Фруде Берга, арестованного в России по подозрению в шпионаже, обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодках.

Отметим, 2 апреля в Москве начался суд по делу гражданина Норвегии. В прокуратуре сообщали, что данные о кораблях Берге передавал сотрудник российского оборонного предприятия, за действиями которого наблюдали спецслужбы.

Также сообщалось, что суд продлил арест обвиняемого до 22 сентября. 63-летний Берг отрицал свою вину и настаивал на том, что не вполне понимал, чем занимался и не осознавал возможных последствий своих действий. Его защитник Новиков подчеркивал, что в отношении Берга могли совершить провокацию.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2017 года Лефортовский районный суд Москвы (РФ) арестовал на два месяца гражданина Норвегии Фруде Берга, подозреваемого в шпионаже.