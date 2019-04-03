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У РФ громадянина Норвегії звинувачують у зборі даних про атомні субмарини

Новини » Політика    03.04.2019 - 13:21
У РФ громадянина Норвегії звинувачують у зборі даних про атомні субмарини
Фото: Фруде Берг (twitter.com SeverPost)

Арешт норвежця продовжили до 22 вересня

Громадянина Норвегії Фруде Берга, арештованого у Росії за підозрою у шпигунстві, звинувачують у зборі інформації про російські атомні підводні човни. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російську прокуратуру.

За словами прокурора Мілани Дігаєвої, 2 квітня у Москві почався суд у справі громадянина Норвегії. Вона зазначила, що дані про кораблі Бергу передавав співробітник російського оборонного підприємства, за діями якого спостерігали спецслужби.

Вказано, що суд продовжив арешт обвинуваченого до 22 вересня. Засідання проходило в закритому режимі. 63-річний Берг заперечує свою провину, а наполягає на тому, що не повністю розумів, чим займався, і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій.

При цьому адвокат Ілля Новіков заявив, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Лефортовський районний суд Москви (РФ) заарештував на два місяці громадянина Норвегії Фруде Берга, підозрюваного в шпигунстві.

Як писало РБК-Україна, 28 грудня 2018 року працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки через підозру в шпигунстві. Так, 22 лютого 2019 року американцеві Полу Вілану продовжили арешт до травня.

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