У РФ винесли вирок норвежцю за збір даних про атомні субмарини

Громадянина Норвегії засудили до 14 років позбавлення волі
Московський міський суд (Росія) визнав норвежця Фруде Берга винним у шпигунстві і засудив до 14 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, повідомляють російські ЗМІ.
Зазначено, що саме до такого строку його і просило засудити держзвинувачення.
Відзначається, що суд над Бергом, обвинуваченим у зборі даних про атомні підводні човни Росії, проходив у закритому режимі у зв'язку з наявністю у справі матеріалів з грифом "секретно".
Підкреслимо, адвокат підсудного Ілля Новіков повідомив журналістам, що засуджений не буде оскаржувати вирок Мосміськсуду і має намір просити про помилування.
"Ми не бачимо користі в оскарженні вироку. Берг заявив про намір попросити про помилування після того, як вирок набере законної сили", - сказав Новіков.
Нагадаємо, громадянина Норвегії Фруде Берга, заарештованого в Росії за підозрою у шпигунстві, звинуватили в зборі інформації про російські атомні підводні човни.
Відзначимо, 2 квітня у Москві почався суд у справі громадянина Норвегії. У прокуратурі повідомляли, що дані про кораблі Бергу передавав співробітник російського оборонного підприємства, за діями якого спостерігали спецслужби.
Також повідомлялося, що суд продовжив арешт обвинуваченого до 22 вересня. 63-річний Берг заперечував свою провину і наполягав на тому, що не цілком розумів, чим займався і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Його захисник Новіков підкреслював, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.
Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2017 року Лефортовський районний суд Москви (РФ) заарештував на два місяці громадянина Норвегії Фруде Берга, підозрюваного в шпигунстві.