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Інтерв'ю

США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 02:17
Фото: Ніккі Хейлі (REUTERS/Mike Segar)
Фото: Ніккі Хейлі (REUTERS/Mike Segar)

США звинуватили Раду ООН в упередженості по відношенню до Ізраїлю

Сполучені Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини. Про це сказала посол США в ООН Ніккі Хейлі, інформує Reuters.

США вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши його в "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".

"Подивіться на членство в Раді, і ви бачите жахливe неповагe до елементарних прав", - сказав Хейлі, посилаючись на Венесуелу, Китай, Кубу і Демократичну Республіку Конго.

Хейлі зазначила, що "непропорцiйний фокус і нескінченна ворожість по відношенню до Ізраїлю є явним доказом того, що Рада мотивована політичним ухилом, а не правами людини".

"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - зазначила посол.

Дипломати заявили, що відхід США можуть підтримати такі країни, як Куба, Росія, Єгипет і Пакистан, які чинять опір тому, що вони вважають втручанням США в суверенні проблеми.

Нагадаємо, Сенат США виділить з оборонного бюджету 200 млн доларів Україні.

 

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Теги публікації: ООН, Сполучені Штати Америки, права человека  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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