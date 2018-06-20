США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини

США звинуватили Раду ООН в упередженості по відношенню до Ізраїлю

Сполучені Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини. Про це сказала посол США в ООН Ніккі Хейлі, інформує Reuters.

США вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши його в "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".

"Подивіться на членство в Раді, і ви бачите жахливe неповагe до елементарних прав", - сказав Хейлі, посилаючись на Венесуелу, Китай, Кубу і Демократичну Республіку Конго.

Хейлі зазначила, що "непропорцiйний фокус і нескінченна ворожість по відношенню до Ізраїлю є явним доказом того, що Рада мотивована політичним ухилом, а не правами людини".

"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - зазначила посол.

Дипломати заявили, що відхід США можуть підтримати такі країни, як Куба, Росія, Єгипет і Пакистан, які чинять опір тому, що вони вважають втручанням США в суверенні проблеми.

Нагадаємо, Сенат США виділить з оборонного бюджету 200 млн доларів Україні.