РФ висунула свого кандидата на посаду заступника голови ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні має намір проголосувати щодо кандидатури заступника голови російської делегації Леоніда Слуцького, якого висувають кандидатом на посаду заступника голови ПАРЄ. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Слуцький є головою комітету Держдуми в міжнародних справах і перебуває під дією санкцій ЄС. Таємне голосування відбудеться в другій половині дня, результати мають оголосити вранці 26 червня.

Нагадаємо, після повернення повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ українська делегація призупинила свою участь у цій організації.

Також ситуацію з ПАРЄ прокоментував президент Володимир Зеленський. Він розчарований таким рішенням асамблеї і, зокрема, країнами, які проголосували "за". За його словами, минулого тижня він обговорював це питання з лідером Франції Еммануелем Макроном і канцлером Ангелою Меркель. Однак, вони прийняли інше рішення.

РБК-Україна писало раніше, що резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації із Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.