РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 11 на 12 марта, потери российской армии в боях против Украины составили 1430 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 артсистемы, 111 дронов и 69 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:

Напомним, что на фронте по состоянию на вечер, 11 марта, было зафиксировано 244 боевых столкновений. Вчера активнее всего враг атаковал на Покровском направлении.

"С начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка", - говорилось в отчете.

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