РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 11 на 12 марта, потери российской армии в боях против Украины составили 1430 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 артсистемы, 111 дронов и 69 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 889 050 (+1430) чел;
- танков - 10 306 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 21 430 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 24 390 (+44) ед;
- РСЗО - 1314 (+1) ед;
- средства ПВО - 1103 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 28 912 (+111) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 40 274 (+69) ед;
- специальной техники - 3777 (+2) ед.
Напомним, что на фронте по состоянию на вечер, 11 марта, было зафиксировано 244 боевых столкновений. Вчера активнее всего враг атаковал на Покровском направлении.
"С начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка", - говорилось в отчете.
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