На фронте произошло более 240 боев: Генштаб рассказал, где россияне атакуют больше всего
На фронте по состоянию на вечер 11 марта произошло 244 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 68 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, привлекли для поражения более 700 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник с начала суток шесть раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово, где украинские защитники остановили 13 вражеских атак.
На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Майского, Часового Яра и Ступочек. Силы обороны отбили 14 атак захватчиков.
Тридцать два раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 54 штурмовых действия противника, еще девять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новая Полтавка, Покровск, Гродовка, Зверево и Леонтовичи.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 154 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три единицы автомобильной техники, пушку, миномет, семь разведывательных БПЛА и один вражеский ретранслятор.Также повредили пушку и автомобиль противника.
На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Семь боестолкновений сейчас продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами враг ударил по населенным пунктам Новополь и Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково. Сейчас незавершенными остаются два боестолкновения. От вражеской авиации пострадал населенный пункт Новоданиловка.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. Авиационные удары враг нанес по районам населенных пунктов Бургунка, Вировка, Матросовка и Корсунка.
На Курском направлении с начала суток произошло 33 боестолкновения, также захватническая армия нанесла 13 авиаударов, сбросив 15 КАБов, и осуществила 240 обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 887 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1300 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 11 танков, 23 боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, 198 дронов и другую технику врага.
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