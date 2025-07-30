РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 29 на 30 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 67 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений. Лишь на Покровском направлении враг совершил 48 атак.

Подробнее о сводке с фронта - читайте в материале РБК-Украина.

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