ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

Среда 30 июля 2025 07:33
UA EN RU
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 29 на 30 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 67 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 052 190 (+890) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 066 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 065 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 895 (+30) ед;
  • РСЗО - 1451 ед;
  • средства ПВО - 1202 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 685 (+100) ед;
  • крылатых ракет - 3548 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 754 (+57) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений. Лишь на Покровском направлении враг совершил 48 атак.

Подробнее о сводке с фронта - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции