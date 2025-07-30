РФ потеряла за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки, с 29 на 30 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 30 артсистем и 67 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 052 190 (+890) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 066 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 065 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 30 895 (+30) ед;
- РСЗО - 1451 ед;
- средства ПВО - 1202 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 685 (+100) ед;
- крылатых ракет - 3548 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 754 (+57) ед;
- специальной техники - 3935 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений. Лишь на Покровском направлении враг совершил 48 атак.
Подробнее о сводке с фронта - читайте в материале РБК-Украина.
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