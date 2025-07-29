Почти 140 боев и тысячи обстрелов: что происходило на фронте сегодня

На фронте с начала суток 29 июля произошло 139 боевых столкновений. Только на Покровском направлении враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктов три ракетных и 32 авиационных удара, применил шесть ракет и сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 287 обстрелов, из которых восемь - реактивными системами залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Песчаного и в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении наши воины остановили пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районе Торецка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов: Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка. В настоящее время идет бой в одной локации.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 96 оккупантов, из которых 56 - безвозвратно. Уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов, два укрытия для личного состава. Кроме того, повреждены две единицы автомобильной техники и два мотоцикла противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили семь атак противника в районах населенных пунктов Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское и Зеленое Поле, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

С начала суток на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло. Авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков.