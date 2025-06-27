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РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 26 на 27 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 89 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 016 720 (+970) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 969 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 896 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 29 630 (+13) ед;
  • РСЗО - 1425 ед;
  • средства ПВО - 1188 ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 240 (+87) ед;
  • крылатых ракет - 3388 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53 284 (+89) ед;
  • специальной техники - 3921 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 26 июня, на фронте произошло 139 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было на Покровском направлении.

В частности, россияне на этом направлении 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки.

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