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На фронте почти 140 боев за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления

Четверг 26 июня 2025 23:43
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На фронте почти 140 боев за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 26 июня, на фронте в течение суток произошло 139 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 796 дронов-камикадзе и осуществили 2752 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 20 атак оккупантов. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Также противник нанес один авиаудар, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 171 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязов, Зеленой Долины, Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

В настоящее время Силы обороны отражают два наступательных действия противника в направлениях Выемки и Федоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения, вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дачного, Щербановки, Александро-Калинового, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра, сейчас продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки. В шести локациях бои не утихают до сих пор.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 148 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Также уничтожено две единицы автомобильной техники, семь мотоциклов, одну гаубицу, три беспилотных летательных аппарата, терминал спутниковой связи, пункт управления БпЛА, также повреждена пушка противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатырь, Федоровка, Комар, Отрадное и в направлении Воскресенки, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по районам Степногорска, Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил. Авиационному удару подверглось Казацкое.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери армии РФ

Напомним, за последние сутки, с 25 на 26 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1100 солдат. Также ВСУ уничтожили 48 артсистем, 107 дронов и 111 единиц автотехники.

Отметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения, потери армии РФ составляют более 1 млн человек.

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