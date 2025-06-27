РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 26 на 27 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 89 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, станом на вечір, 26 червня, на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв була на Покровському напрямку.
Зокрема, росіяни на цьому напрямку 39 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченківське Перше, Мирне, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Вдале, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки.
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