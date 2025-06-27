РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 26 червня, на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв була на Покровському напрямку.

Зокрема, росіяни на цьому напрямку 39 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченківське Перше, Мирне, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Вдале, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки.

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