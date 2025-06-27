РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 26 на 27 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 89 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 26 июня, на фронте произошло 139 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было на Покровском направлении.

В частности, россияне на этом направлении 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки.

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