РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 26 на 27 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 артсистем и 89 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 016 720 (+970) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 969 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 896 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 29 630 (+13) ед;
- РСЗО - 1425 ед;
- средства ПВО - 1188 ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 240 (+87) ед;
- крылатых ракет - 3388 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 284 (+89) ед;
- специальной техники - 3921 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер, 26 июня, на фронте произошло 139 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было на Покровском направлении.
В частности, россияне на этом направлении 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки.
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