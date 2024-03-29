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РФ установила более 2 тысяч мобильных вышок на оккупированных территориях для пропаганды, - ГУР

Пятница 29 марта 2024 18:51
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РФ установила более 2 тысяч мобильных вышок на оккупированных территориях для пропаганды, - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Украины россияне установили более 2 тысяч своих вышек мобильных сетей для распространения пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в ходе дискуссии на Kyiv StratCom Forum 2024.

"Один из методов (России - ред.) - это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду. Вот за этот период времени на оккупированных территориях Украины было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей РФ", - рассказал Скибицкий.

По его словам, на оккупированных территориях россияне полностью контролируют информационное пространство.

"Полная изоляция и контроль информационного пространства и информационно-психологическая обработка населения. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области (оккупированные части - ред.) - там полностью контролируется информпространство", - добавил представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что полный контроль всех информационных потоков был возложен на российскую государственную корпорацию "Ростех".

Кроме того, оккупанты восстановили 2300 театров и кинотеатров. Особенно активно россияне работают с молодежью.

"Для чего? Для навязывания нарративов России и лишения нас исторического прошлого", - подчеркнул представитель ГУР.

Российская пропаганда

Напомним, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть подразделения, которые обеспечивают "информационную изоляцию" на территории страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

"В России есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие - "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе Минобороны (Министерства обороны России, - ред.). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих различных ветвях власти", - рассказал Буданов.

Как пояснил руководитель ГУР, главной задачей вышеупомянутых подразделений является отрезание населения от правдивой информации. С этим реально бороться на подконтрольных территориях Украины, но в оккупации - невозможно.

"И это тоже будет большой проблемой после их освобождения (временно оккупированных территорий, - ред.). Потому что "промывка" мозга идет довольно таки серьезная", - добавил руководитель ГУР.

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