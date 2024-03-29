РФ встановила понад 2 тисячі мобільних вишок на окупованих територіях для пропаганди, - ГУР
На тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 тисячі своїх вишок мобільних мереж для поширення пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького під час дискусії на Kyiv StratCom Forum 2024.
"Один з методів (Росії - ред.) - це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж РФ", - розповів Скібіцький.
За його словами, на окупованих територіях росіяни повністю контролюють інформаційний простір.
"Повна ізоляція та контроль інформаційного простору та інформаційно-психологічна обробка населення. Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області (окуповані частини - ред.) - там повністю контролюється інформпростір", - додав представник ГУР.
Скібіцький зазначив, що повний контроль всіх інформаційних потоків поклали на російську державну корпорацію "Ростех".
Окрім того, окупанти відновили 2300 театрів і кінотеатрів. Особливо активно росіяни працюють з молоддю.
"Для чого? Для нав’язування наративів Росії та позбавлення нас історичного минулого", - наголосив представник ГУР.
Російська пропаганда
Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що в Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
"У Росії є абсолютно небульварне, як то кажуть, поняття, це офіційне поняття - “інформаційна ізоляція”. Для цього створені відповідні підрозділи. Вони точно є в системі Міноборони (Міністерства оборони Росії, - ред.). Вони діють у районах бойових дій, вони є у багатьох різних гілках влади", - розповів Буданов.
Як пояснив керівник ГУР, головним завданням вищезгаданих підрозділів є відрізання населення від правдивої інформації. З цим реально боротись на підконтрольних територіях України, але в окупації - неможливо.
"І це теж буде великою проблемою після їх звільнення (тимчасово окупованих територій, - ред.). Бо “промивка” мозку йде досить таки серйозна", - додав керівник ГУР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.