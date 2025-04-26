Два "горячих" направления и более 150 штурмов россиян. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки, 25 апреля, на фронте россияне 156 раз штурмовали позиции украинских войск на фронте. Больше всего - на двух направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Ситуация на самых "горячих" направлениях

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков.

Обстановка на других участках фронта

На Купянском направлении вчера состоялась пять атак захватчиков. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодязов, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.