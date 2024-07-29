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РФ вывела ракетоносители в Черное море, - ВМС ВСУ

Понедельник 29 июля 2024 06:53
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РФ вывела ракетоносители в Черное море, - ВМС ВСУ Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром фиксируются два российских военных корабля, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные уточнили, что общий залп данной корабельной группировки в черноморском регионе может составить до 8 ракет.

Между тем в Азовском море корабли страны-агрессора отсутствуют, как и несколько дней подряд,

Кроме того, рассказали в украинских ВМС, в Средиземном море наблюдается 1 корабль РФ, который не является носителем "Калибров".

РФ вывела ракетоносители в Черное море, - ВМС ВСУ

Также в сообщении указывается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об изменениях тактики РФ в Черном и Азовском морях. По его словам, оккупанты вместо надводных судов сейчас делают ставку на подводные лодки.

Также напомним, что представитель ВМС Украины еще вечером 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

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Чорне море Азовское море ВМС Украины
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