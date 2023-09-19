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РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить

Фото: РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ходе ночной атаки 19 сентября российские войска запустили по Украине дроны-камикадзе типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету "Искандер-М". Силам ПВО удалось сбить 27 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 30 ударных БПЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы силы ПВО уничтожили 27 "Шахедов" по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.

Также на восточном направлении был уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине 19 сентября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 19 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о группах ударных беспилотников в небе над нашей страной.

В частности, РФ атаковала дронами Львов. Из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии.

Также взрывы раздавались в Хмельницкой области и Кривом Роге.

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