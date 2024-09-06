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РФ ночью запустила две ракеты и более 40 "Шахедов": сколько целей сбило ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину двумя ракетами и 44-мя ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 27 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В общем Россия запустила 46 средств воздушной атаки

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59; 
  • одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей; 
  • 44-и БпЛА типа Shahed. 

К отражению воздушной атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 ПВО удалось сбить 27 ударных БпЛА. В частности 8 дронов были локально потеряны на территории Украины. Существует вероятность, что они упали из-за средств РЭБ. Еще один БпЛА - повернул в направлении временно оккупированной Донецкой области. 

"Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается", - предупреждают Воздушные силы. 

Атака в ночь на 6 сентября 

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей еще до 23:00. Тогда же военные предупреждали о фиксации дронов-камикадзе противника, которые проникли в воздушное пространство страны с южного направления. Позже тревогу также объявили и в Киеве. 

Часть дронов курсировала в направлении Запада. В результате атаки на Львовскую область произошел пожар на складах вблизи местного села Малехов.

В частности дроны атаковали и Николаевскую область. Из-за падения обломков БпЛА произошел пожар на открытой местности.

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