РФ ночью ударила по Тростянцу: есть жертва, среди пострадавших дети (фото)
В ночь на 3 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Сумскую область. Основной удар получил город Тростянец, там погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС, Сумскую ОГА и прокуратуру Сумской области.
По данным местных властей, враг попал по жилым домам, когда люди спали. В результате взрыва двухэтажный дом разрушен, возник пожар. Во время разбора завалов спасатели достали тело погибшего мужчины - это 52-летний местный житель. Его дом практически уничтожен.
Пострадали близкие погибшего - две женщины в возрасте 28 и 52 года, еще одна 52-летняя женщина и двое детей двух и пяти лет. Все они получили медицинскую помощь.
Также под обстрел попали другие громады области. В Боромлянской громаде в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, в частном дворе произошел масштабный пожар. В Лебединской громаде ранены две женщины - 55 и 65 лет.
Всего за сутки враг совершил 87 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 громадах Сумской области. Больше всего повреждений зафиксировано в Эсманской, Краснопольской, Боромлянской, Лебединской, Тростянецкой и Николаевской громадах.
Воздушная тревога в области этой ночью продолжалась более 19 часов.
Обстрелы 3 ноября
Прошлой ночью российские войска снова атаковали южные и центральные регионы Украины, применив десятки ударных дронов и ракет различных типов. Под удар попали Николаевская и Днепропетровская области.
В Николаевской области в результате атаки дронами типа Shahed повреждены объекты энергетической инфраструктуры и несколько зданий. На местах работают аварийные бригады.
Также оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.
По информации Воздушных сил ВСУ, россияне применили широкий арсенал оружия:
- три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" - из воздушного пространства Липецкой области;
- четыре баллистические ракеты "Искандер-М" - с временно оккупированного Крыма;
- пять ракет С-300/С-400 - с территории Курской области;
- а также 138 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других - запущенных с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).