РФ ночью ударила по Тростянцу: есть жертва, среди пострадавших дети (фото)

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Сумскую область. Основной удар получил город Тростянец, там погиб человек.

По данным местных властей, враг попал по жилым домам, когда люди спали. В результате взрыва двухэтажный дом разрушен, возник пожар. Во время разбора завалов спасатели достали тело погибшего мужчины - это 52-летний местный житель. Его дом практически уничтожен.

Пострадали близкие погибшего - две женщины в возрасте 28 и 52 года, еще одна 52-летняя женщина и двое детей двух и пяти лет. Все они получили медицинскую помощь.

Фото: РФ ночью ударила по Тростянцу (t.me/dsns_telegram)

Также под обстрел попали другие громады области. В Боромлянской громаде в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, в частном дворе произошел масштабный пожар. В Лебединской громаде ранены две женщины - 55 и 65 лет.

Фото: РФ ночью ударила по Тростянцу (t.me/prokuraturasumy)

Всего за сутки враг совершил 87 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 громадах Сумской области. Больше всего повреждений зафиксировано в Эсманской, Краснопольской, Боромлянской, Лебединской, Тростянецкой и Николаевской громадах.

Воздушная тревога в области этой ночью продолжалась более 19 часов.