РФ ночью ударила по Тростянцу: есть жертва, среди пострадавших дети (фото)

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 10:28
UA EN RU
РФ ночью ударила по Тростянцу: есть жертва, среди пострадавших дети (фото) Фото: РФ ночью ударила по Тростянцу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Сумскую область. Основной удар получил город Тростянец, там погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС, Сумскую ОГА и прокуратуру Сумской области.

По данным местных властей, враг попал по жилым домам, когда люди спали. В результате взрыва двухэтажный дом разрушен, возник пожар. Во время разбора завалов спасатели достали тело погибшего мужчины - это 52-летний местный житель. Его дом практически уничтожен.

Пострадали близкие погибшего - две женщины в возрасте 28 и 52 года, еще одна 52-летняя женщина и двое детей двух и пяти лет. Все они получили медицинскую помощь.

Фото: РФ ночью ударила по Тростянцу (t.me/dsns_telegram)

Также под обстрел попали другие громады области. В Боромлянской громаде в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, в частном дворе произошел масштабный пожар. В Лебединской громаде ранены две женщины - 55 и 65 лет.

Фото: РФ ночью ударила по Тростянцу (t.me/prokuraturasumy)

Всего за сутки враг совершил 87 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 громадах Сумской области. Больше всего повреждений зафиксировано в Эсманской, Краснопольской, Боромлянской, Лебединской, Тростянецкой и Николаевской громадах.

Воздушная тревога в области этой ночью продолжалась более 19 часов.

Обстрелы 3 ноября

Прошлой ночью российские войска снова атаковали южные и центральные регионы Украины, применив десятки ударных дронов и ракет различных типов. Под удар попали Николаевская и Днепропетровская области.

В Николаевской области в результате атаки дронами типа Shahed повреждены объекты энергетической инфраструктуры и несколько зданий. На местах работают аварийные бригады.

Также оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

По информации Воздушных сил ВСУ, россияне применили широкий арсенал оружия:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" - из воздушного пространства Липецкой области;
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" - с временно оккупированного Крыма;
  • пять ракет С-300/С-400 - с территории Курской области;
  • а также 138 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других - запущенных с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

