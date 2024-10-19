В Киеве работала ПВО

В Киеве во время воздушной тревоги из-за российской атаки ударными дронами работали средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные Силы ВСУ .

В Киеве, а также в ряде областей Украины, в ночь на 19 октября была объявлена воздушная тревога. Причина – атака россиян с помощью нескольких групп ударных беспилотников.

В столице была слышна серия взрывов. В КГВА сообщили о работе ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.