Россия атаковала Ровно, часть района осталась без света

В результате атаки на Ровно 15 октября часть города и Ровенского района осталась без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Сколько потребителей осталось без света и когда его вернут, в ОВА не уточнили.

Обновлено 6:30

В Ровно свет вернули. Как сообщил Александр Коваль, Здолбунов, Дядьковичи и Скворцов остаются частично обесточенными, так как повреждена линия электропередач.

Удары по энергетике Россия продолжает, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом.

Накануне кафиры массированно атаковали энергообъекты Украины баллистикой и дронами. Президент Владимир Зеленский назвал этот удар беспрецедентным неуважением Москвы к США.

По его словам, Россия воспользовалась проблемами со связью Starlink и устроила одну из самых масштабных атак на Украину.