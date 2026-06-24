РФ устроила космическое преследование спутника, помогающего ВСУ, - Spiegel

Четыре российских военных спутника осуществили опасное сближение с финским радиолокационным аппаратом Iceye-X36, который используют Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По информации издания, недюжинную активность на высоте около 550 километров зафиксировала частная компания космического наблюдения Okapi:Orbits.
Российские космические аппараты приблизились к Iceye-X36 на расстояние менее 13 км. На низкой околоземной орбите, где объекты двигаются со скоростью около 28 000 километров в час, такой шаг расценивают как враждебный акт .
Запуск российской ракеты "Союз-2.1Б" состоялся 17 апреля с космодрома Плесецк. Власти заявили о военном назначении груза, на борту которого находились шесть спутников.
С середины мая четыре из них (с названиями "Космос-2610" – "Космос-2613") начали быстро менять орбиты и приближаться к западному аппарату, тратя большое количество топлива.
Эксперты предполагают, что Россия испытывает технологию некинетического влияния.
Речь идет о возможном глушении радиосвязи, ослеплении датчиков лазером или стремлении заблокировать передачу данных для Украины .
Физическое уничтожение спутника считают маловероятным, ведь в публичном пространстве еще не было случаев сбивания аппаратов других стран.
"Маловероятно, что Россия развернет четыре совершенно новых спутника и потребляет большое количество бортового топлива только для того, чтобы сдержать их действия", - отметила Юлиана Зюсс из Немецкого института международных дел и безопасности (SWP).
По ее словам, Кремль пытается послать сигнал Западу и НАТО , продемонстрировав уязвимость их космической инфраструктуры.
Оператор Iceye и российская сторона отказались от комментариев.
Напомним, ранее разведка Литвы заявила, что Россия активно создает новые военные подразделения вблизи границ НАТО. Кремль использует опыт войны против Украины для масштабного реформирования своей армии.
По оценкам аналитиков Москва стремится увеличить численность войск на 30-50% по сравнению с довоенным периодом и полностью восстановить стратегические резервы вооружения. Несмотря на западные санкции, РФ рассчитывает достичь полной боевой готовности к прямому военному столкновению с Альянсом в течение следующих шести лет .
В то же время Россия усиливает гибридное давление и готовит новые угрозы европейской безопасности . Недавно в Министерстве иностранных дел Польши предупредили, что Москва может планировать масштабную инсценированную операцию "под чужим флагом" на собственной территории.
Польские дипломаты сравнили действия Кремля с нацистскими провокациями 1939 года, которые стали поводом для начала Второй мировой войны. По информации Варшавы, подобные информационные атаки российских спецслужб нужны руководству РФ для оправдания дальнейшей эскалации и новых ударов.