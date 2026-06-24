РФ влаштувала космічне переслідування супутника, який допомагає ЗСУ, - Spiegel

Що відомо про маневри РФ

За інформацією видання, незвичайну активність на висоті близько 550 кілометрів зафіксувала приватна компанія космічного спостереження Okapi:Orbits.



Російські космічні апарати наблизилися до Iceye-X36 на відстань менше 13 кілометрів. На низькій навколоземній орбіті, де об'єкти рухаються зі швидкістю близько 28 000 кілометрів на годину, такий крок розцінюють як ворожий акт.

Запуск російської ракети "Союз-2.1Б" відбувся 17 квітня з космодрому Плесецьк. Влада заявила про військове призначення вантажу, на борту якого було шість супутників.

Із середини травня чотири з них (із назвами "Космос-2610" - "Космос-2613") почали швидко змінювати орбіти та наближатися до західного апарату, витрачаючи велику кількість палива.

Мета російської провокації

Експерти припускають, що Росія випробовує технології некінетичного впливу.

Ідеться про можливе глушіння радіозв'язку, засліплення датчиків лазером або прагнення заблокувати передачу даних для України.

Фізичне знищення супутника вважають малоймовірним, адже у публічному просторі ще не було випадків збиття апаратів інших країн.

"Малоймовірно, що Росія розгорне чотири абсолютно нові супутники та споживатиме велику кількість бортового палива лише для того, щоби стримати їхні дії", - зазначила Юліана Зюсс із Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки (SWP).

За її словами, Кремль намагається надіслати сигнал Заходу та НАТО, продемонструвавши вразливість їхньої космічної інфраструктури.

Оператор Iceye та російська сторона наразі відмовилися від коментарів.