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В РФ признали атаку на аэродром с Су-57 и назвали главный просчет оккупантов

Фото: Су-57 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты признали атаку на аэродром в Ахтубинске. Именно там был 8 июня поражен самолет Су-57.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, повреждение самолета признает близкий к военной авиации пророссийский канал Fighterbomber.

По его информации, до аэродрома в Ахтубинске долетели якобы три дрона. Сейчас определяется, подлежит ли Су-57 восстановлению.

В посте отмечается, что за все время военного вторжения РФ в Украину оккупанты так и не смогли решить вопрос с постройкой ангаров для укрытия авиации.

"За цену только одного этого Су-57, укрытия от БПЛА можно было построить всем самолетам оперативно-тактической авиации страны", - жалуются на просчет оккупантов в Telegram-канале.

Поражение российского Су-57

Главное управление разведки (ГУР) заявило о поражении новейшего российского самолета Су-57 в субботу, 8 июня.

Это произошло впервые в истории во время атаки по аэродрому в Ахтубинске. Это подтверждают спутниковые снимки.

Ранее в Воздушных силах ВСУ называли этот новейший самолет Су-57 РФ "дорогой игрушкой". Подробнее о том, почему это так - читайте в материале РБК-Украина

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