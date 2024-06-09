У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57 та назвали головний прорахунок окупантів

Так, пошкодження літака визнає близьким до військової авіації проросійський канал Fighterbomber.

За його інформацією, до аеродрому в Ахтубінську долетіли нібито три дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню.

У посту наголошується, що за весь час військового вторгнення РФ в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для укриття авіації.

"За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни", - скаржаться на прорахунок окупантів у Telegram-каналі.

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки (ГУР) заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 у суботу, 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ називали цей новітній літак Су-57 РФ "дорогою іграшкою". Докладніше про те, чому це так - читайте в матеріалі РБК-Україна.