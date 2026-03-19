"РФ не вывезет эту войну": в ЦПД объяснили, почему удары по ВПК являются решающими

Российский оборонно-промышленный комплекс начал испытывать серьезный дефицит боевых частей к ракетам из-за систематических атак на химические предприятия агрессора.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
За последний месяц украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять российских заводов химической промышленности. Некоторые из них были атакованы неоднократно.
Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.
По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер" и "Орешник".
"Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян", - подчеркнул руководитель ЦПИ.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на поставки боеприпасов из КНДР, Россия не сможет выдержать темпы войны без полноценной работы собственного оборонного сектора.
Ключом к победе является разрушение промышленного потенциала врага.
"На самом деле, единственный действенный способ остановить Россию - это остановить их ВПК", - подытожил Коваленко.
Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру врага. В частности, недавно был нанесен топливный удар в тылу РФ - в Краснодарском крае под огнем оказались объекты, обеспечивающие логистику оккупантов.
Также сообщалось, что неизвестные дроны атаковали химзавод в России, который непосредственно задействован в военном производстве.
Кроме того, взрывы раздавались в оккупированном Крыму, где был атакован зенитно-ракетный полк захватчиков.