РФ вывела военные корабли в акватории трех морей: есть ли ракетоносители

Российские войска вывели 12 военных кораблей в акватории трех морей. Среди них есть ракетоносители, все они дислоцируются в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Согласно данным Военно-морских сил, россияне вывели в Черное море один корабль. Заметим, что за последнюю неделю оккупанты не выводили на дежурство в акваторию этого моря ни одного ракетоносителя.

Тем временем в Средиземное море вышли 9 суден, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп 72 ракеты.

В Азовском море в настоящий момент находятся два вражеских корабля.