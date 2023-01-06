ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ вывела военные корабли в акватории трех морей: есть ли ракетоносители

Новина українською →
Пятница 06 января 2023 12:13
РФ вывела военные корабли в акватории трех морей: есть ли ракетоносители Фото: РФ вывела военные корабли в акватории трех морей (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вывели 12 военных кораблей в акватории трех морей. Среди них есть ракетоносители, все они дислоцируются в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Согласно данным Военно-морских сил, россияне вывели в Черное море один корабль. Заметим, что за последнюю неделю оккупанты не выводили на дежурство в акваторию этого моря ни одного ракетоносителя.

Тем временем в Средиземное море вышли 9 суден, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп 72 ракеты.

В Азовском море в настоящий момент находятся два вражеских корабля.

Напомним, на пршлой неделе начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщала, что штормовая погода в Черном море не дает вывести российским войскам свои корабли с ракетами.

Также сообщалось, что Россия может готовить новый массированный удар ракетами по Украине на православное Рождество, 6-7 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Война в Украине
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет