ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів: чи є ракетоносії

Новость на русском →
П'ятниця 06 січня 2023 12:13
РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів: чи є ракетоносії Фото: РФ вивела військові кораблі в акваторії трьох морів (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вивели 12 військових кораблів в акваторії трьох морів. Серед них є ракетоносії, всі вони дислокуються у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

За даними Військово-морських сил, росіяни вивели до Чорного моря один корабель. Зауважимо, що за останній тиждень окупанти не виводили на чергування в акваторію цього моря жодного ракетоносія.

Тим часом у Середземне море вийшли 9 суден, зокрема 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп 72 ракети.

В Азовському морі зараз знаходяться два ворожі кораблі.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.

Також повідомлялося, що Росія може готувати новий масований удар ракетами по Україні на православне Різдво, 6-7 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна в Україні
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет