РФ вывела в Черное море носитель "Калибров": какой общий залп
По состоянию на утро, 21 июня, Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
В частности, по состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до двух ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном на боевом дежурстве России находится два вражеских корабля. Ни одно из этих суден не является носителем "Калибров".
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - сказано в сообщении.
Россия боится за свой флот
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия боится за свой флот и не считает безопасной даже военную гавань в Новороссийске.
По его словам, россияне опасаются особенно после того, как были вынуждены покинуть основную базу в Севастополе.
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