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РФ вывела в Черное море носитель "Калибров": какой общий залп

Суббота 21 июня 2025 06:50
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РФ вывела в Черное море носитель "Калибров": какой общий залп Иллюстративное фото: Россия вывела один корабль в Черное море (facebook/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро, 21 июня, Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, по состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до двух ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном на боевом дежурстве России находится два вражеских корабля. Ни одно из этих суден не является носителем "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - сказано в сообщении.

РФ вывела в Черное море носитель &quot;Калибров&quot;: какой общий залп

Россия боится за свой флот

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия боится за свой флот и не считает безопасной даже военную гавань в Новороссийске.

По его словам, россияне опасаются особенно после того, как были вынуждены покинуть основную базу в Севастополе.

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