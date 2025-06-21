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РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів": який загальний залп

Субота 21 червня 2025 06:50
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РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів": який загальний залп Ілюстративне фото: Росія вивела один корабель у Чорне море (facebook/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок, 21 червня, Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, станом на 06:00, у Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до двох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному на бойовому чергуванні Росії перебуває два ворожі кораблі. Жодне з цих суден не є носієм "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, із них 4 рухалося з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

РФ вивела в Чорне море носій &quot;Калібрів&quot;: який загальний залп

Росія боїться за свій флот

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія боїться за свій флот і не вважає безпечною навіть військову гавань у Новоросійську.

За його словами, росіяни побоюються особливо після того, як були змушені покинути основну базу в Севастополі.

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