ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ вывела на дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Сколько на нем ракет

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 22:37
РФ вывела на дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Сколько на нем ракет Фото: РФ вывела на дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель вечером понедельника, 14 августа. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В акваторию Черного моря выведен фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

По словам Назарова, на борту фрегата 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

Следует заметить, что по данным мониторинговых Telegram-каналов в России зафиксирован взлет шести бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Комбинированные удары по Одессе ночью 14 августа

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ПС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Впоследствии в Одессе прозвучала серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, произошли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"