ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции выразили уверенность в продлении "зернового соглашения"

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 12 марта 2023 15:27
В Турции выразили уверенность в продлении "зернового соглашения" Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция уверена, что "зерновое соглашение", срок действия которого истекает 18 марта, будет продлено.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"Обе стороны (Россия и Украина, - ред.) настроены позитивно, и мы верим, что оно (соглашение, - ред.) будет продлено", - заявил он.

Акар подтвердил усилия Турции по обеспечению дальнейшей реализации Стамбульского соглашения и заявил, что в рамках этого соглашения нуждающимся было доставлено почти 24 миллиона тонн зерна.

В июле прошлого года Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, приостановленного после начала военного вторжения России в Украину.

Соглашение по зерну было продлено еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним, Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ по продолжению действия зернового соглашения. Официальная Анкара увидела со стороны Москвы "положительную повестку".

Отметим, что на следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор Турция Война России против Украины
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации