РФ выпустила по Украине более 160 дронов и "Кинжал". Атака отбита почти на 100%

В ночь на 4 августа, начиная с 19:30 3 августа, российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины.

В атаке было задействовано 162 беспилотных летательных аппарата, включая ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Кроме того, агрессор применил аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Запуски осуществлялись с территорий РФ из районов Миллерово, Курск, Брянск, Орел, а также из временно оккупированного Крыма - из Гвардейского.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.

По состоянию на 11:30, по предварительным данным, Силы обороны сбили или подавили 161 вражеский дрон на севере, юге, востоке и в центре страны.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано одно попадание вражеского БПЛА.

Также обломки сбитых дронов упали на не менее 9 локациях в Одесской и Киевской областях.