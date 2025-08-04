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РФ выпустила по Украине более 160 дронов и "Кинжал". Атака отбита почти на 100%

Фото: сколько дронов России сбила украинская ПВО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с применением ударных дронов типа Shahed и аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 4 августа, начиная с 19:30 3 августа, российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины.

В атаке было задействовано 162 беспилотных летательных аппарата, включая ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Кроме того, агрессор применил аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Запуски осуществлялись с территорий РФ из районов Миллерово, Курск, Брянск, Орел, а также из временно оккупированного Крыма - из Гвардейского.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.

По состоянию на 11:30, по предварительным данным, Силы обороны сбили или подавили 161 вражеский дрон на севере, юге, востоке и в центре страны.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано одно попадание вражеского БПЛА.

Также обломки сбитых дронов упали на не менее 9 локациях в Одесской и Киевской областях.

 

Атака РФ на Одесскую область

Напомним, что российская армия в ночь на понедельник, 4 августа, дронами атаковала Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

Заметим, что первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.

Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.

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