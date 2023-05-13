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Россияне обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший

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Суббота 13 мая 2023 15:45
Россияне обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший Фото: россияне обстреляли Золотую Балку Херсонской области, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Золотая Балка Херсонской области. В результате ударов один из гражданских получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина в эфире телемарафона.

Как рассказал Прокудин, во время обстрела было зафиксировано два десятка прилетов.

"Повреждены три жилых дома, один вообще сгорел. Ранения получил мужчина, который во время обстрела находился дома", - добавил председатель Херсонской ОГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня враг также атаковал Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света. Отмечается, что враг сбросил на Берислав две управляемые авиационные бомбы.

Также враг продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Во время сегодняшних обстрелов ранения получили два человека.

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