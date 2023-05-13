Россия сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы: город без света
Российская авиация 13 мая атаковала Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Россияне в 4:00 сбросили на Берислав две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
"Из-за обстрелов Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", - говорится в сообщении.
К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
Фото: РФ сбросила на Берислав две авиабомбы (t.me/olexandrprokudin)
Напомним, вчера российские войска ударили по Бериславскому району артиллерией и дронами, в результате атаки один человек получил ранения.
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